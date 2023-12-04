Sweet爆晒4卡鑽戒 蔡嘉欣閃住出嫁 「魔音」娛賓

選美出身的藝人蔡嘉欣昨日與拍拖7年的富貴男友Derek在深灣遊艇會舉行婚禮，晚上筵開18席大宴親朋，整個婚禮花費近7位數。一對新人昨日傍晚現身見傳媒，新娘子戴上約4卡鑽戒亮相，又自爆會在婚宴晒「魔音」娛賓。

一班最美姊妺團包括何依婷、陳詩欣、鍾晴、譚嘉儀及蔡嘉欣家姐Nicole等，在婚宴前分享上頭儀式、出門及玩新郎的相片，Derek成功抱得美人歸，而嘉欣頸上掛有巨型金豬牌，戴上5對龍鳳鐲，分量十足。昨午5時半，一對新人會見傳媒，新娘子嘉欣大曬巨型鑽戒，更兩度與老公甜蜜咀嘴，問到鑽戒有幾卡？她表示：「唔講喇，最緊要係心意。（想老公愈送愈大？）一隻夠喇，結婚戒指嘅意義係唯一嘛！」

吳若希帶燈牌到賀 新郎Derek透露最難忘接新娘時要食蟲及帶牙套吹蠟燭，問到開門利是否特別大封？他說：「係呀，姊妹們好錫我，畀我輕鬆過關，所以畀咗8,888！」嘉欣透露老公愛的宣言令人感動：「佢話畀晒啲錢我，講笑啫，佢係話老婆永遠是對的，求生意欲都幾高，今日喊咗好多次。」嘉欣與Derek都十分喜歡小朋友，但婚後不心急生育，長輩亦沒有催促，所以她婚後會繼續拍片及開店。

另外，嘉欣表示婚宴上會獻唱《只要和你在一起》，透露已苦練約37次，但拒絕找歌唱老師，要保留個人特色，又自嘲：「我成日入唔到歌，又Miss晒啲拍子，Live Band又要追住我入歌，佢哋會睇得好開心嘅！」到賀的賓客包括吳若希、余香凝及孫慧雪等，吳若希準備了「蔡佳音」、「靜待嘉欣」及「我愛嘉欣」燈牌以示支持，力撐嘉欣並非「魔音」，她笑指：「我有畀人情，聽佢唱歌就值回票價，貴過睇郭富城！」