娛圈單打：兩個都係Nice Guy 忽然不和傳通街

觀眾緣滿瀉的馬國明即將同湯洛雯拉埋天窗，獲得全城祝福。據悉，呢對準新人有意效法鄭嘉穎、陳凱琳，選擇同一地點舉行婚禮，即係印尼峇里島！皆因當地風光如畫，恍如世外桃源，又可避過香港傳媒追訪，更何況「鐵馬大哥」鄭嘉穎夫婦婚後如膠似漆，證明當地風水好到不得了！

不過好多嘢，唔可以睇表面。嗱，大家都知，馬國明、鄭嘉穎、唐詩詠、黃嘉樂及林子善等藝人，因為2010年的《鐵馬尋橋》一劇結緣，劇終人不散，感情極之要好，至今不時搞聚會，眾人皆以兄弟姊妹相稱。點知，呢段好情誼近年悄悄生變，大哥鄭嘉穎不時冇影，最後一次現身「鐵馬飯局」，已經係前年嘅事！

最耐人尋味嘅係，鄭嘉穎被問到點解唔現身，竟然直指「鐵馬聚會嘥時間」！仲話馬國明婚禮喺外地舉行，抽時間出席「好難搞」，皆因要湊仔行唔開，暗示未必到場，講明「唔同階段做唔同嘅嘢，有啲嘢係要取捨」，因而傳出跟馬國明不和升級！

咁就奇嘞，呢兩個大男人，都係圈中出名的Nice Guy，容易相處冇架子。前年播出的《星空下的仁醫》，仲見到呢兩位男主角好哋哋，因乜解究事隔兩年，即刻傳出不和面左左？嘉穎仲要明落馬明面，缺席其人生大事？

想當年，嘉穎喺峇里島行禮，馬明同一班鐵馬兄弟，齊齊飛到當地到賀，如今輪到馬明做老襯，嘉穎竟然缺席，有來冇往，似乎講唔通。難怪網民紛紛替馬明不值，鬧爆嘉穎冇風度、太小器。唉，誰是誰非，真真假假，可謂娛樂圈世紀之謎！