點名同佘詩曼「啜乒乓」 知驚求進步 李施嬅等黃智雯回巢

藝人李施嬅首次參與綜藝節目《獎門人》，希望在「啜乒乓」環節與佘詩曼一起啜，直指對方很吸引。對於好姊妹黃智雯離開無綫一事，她表示早已知悉，會尊重對方的決定。

無綫台慶劇《新聞女王》多位演員，包括佘詩曼、李施嬅、高海寧和何依婷等前晚拍攝綜藝節目《獎門人聖誕感謝祭》。李施嬅笑言是第一次在《獎門人》登場，事前沒有做足功課，不知道有濕身環節，所以沒有帶備衣服來替換，又表示擔心「啜乒乓」環節，怕乒乓波會循環再用。問到最想和誰一起「啜」？她點名要阿佘：「睇啲網友話劇入面最鍾意係我同阿佘嘅CP，當然阿佘本人都好吸引，又靚又白。」

談到好姊妹黃智雯近日宣布離開TVB，李施嬅指對方事前有與她商量，相信對方將來有機會回巢拍劇。有傳黃智雯因未曾贏得視后而離開，李施嬅代為否認：「離開一間公司係驚，不過呢個驚可以畀到刺激感，而我哋做藝人好需要呢種感覺，當我哋冇安全感嘅時候，就會愈嚟愈進步。」

《新聞女王》搞展覽 至於阿佘透露約10年沒參與過無綫綜藝節目，笑言希望不要受到懲罰。對於《新》劇收視率高企，她坦言很開心，稍後將到北京宣傳，而香港亦隨即會舉辦展覽，屆時會展出整個劇集的劇照。

另外，高海寧與何依婷在劇中鬥來鬥去，已被網民組成CP，她們都希望能夠開拍續集。談到剛參與了好友王丹妮的婚禮，高海寧指婚禮很感動，自己哭了幾次，而即將結婚的何依婷表示可以幫拍檔物色對象。