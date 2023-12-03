IVE女神降臨 NewJeans型格回擊

韓國音樂盛事《Melon Music Awards 2023》（MMA）昨日在仁川市舉行，女團NewJeans、IVE、aespa、STAYC、男團NCT DREAM、SHINee、ZEROBASEONE（ZB1）、RIIZE、BOYNEXTDOOR等率先現身紅地氈跟粉絲打招呼，其中IVE身穿白色及香檳色晚裝優雅登場，NewJeans以有Y2K元素的型格打扮示人，aespa則以一身紅黑造型搶鏡。

大會早前已公布「TOP 10歌手獎」的名單，獲得該獎的歌手包括NewJeans、aespa、IVE、LE SSERAFIM、NCT DREAM、(G)I-DLE、防彈少年團（BTS）、BTS成員Jungkook、Seventeen及林英雄。而NewJeans除奪得「最佳女團獎」之外，還拿下「年度歌曲獎」和「年度藝人獎」兩個大獎，IVE則捧走另一個大獎「年度專輯獎」，NCT Dream就勇奪「年度紀錄獎」。