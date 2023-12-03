公關怒斥老作 粉絲都唔信 Taylor與Joe 6年情 驚爆曾秘婚

美國流行樂壇天后Taylor Swift事業愛情皆得意，她與美式足球明星男友Travis Kelce的關係高速發展，不過近日美國就有網站驚爆她原來曾在兩年多前與英國男星Joe Alwyn秘密結婚！

據知Taylor和拍拖6年的Joe曾結婚，所以今年初他們並不只是分手而是離婚。知情人士向網站爆料時更言之鑿鑿，堅稱他們於英國秘密結婚，並表示自己聽到不只一個人對他說當時的情況，消息傳出後一眾fans都不太相信，而Taylor的公關亦於社交網站撰文急否認，並順道炮轟爆料者滿口謊話：「真係夠喇，佢（Taylor）根本就冇搞過任何種類、形式嘅婚禮。發布呢種事嘅人簡直太離譜，你哋應該為呢種爆料發文對佢造成嘅痛苦同創傷承擔責任！」

雖然被傳曾秘婚，但Taylor一於少理，她前日在英國出席天后好友Beyonce的演唱會紀錄片首映，並公開了兩人的合照。除了Beyonce，她還與出席的另一好友「死侍嫂」Blake Lively於慶功派對時合影留念。她不忘為Beyonce新作應援：「獲王后邀請到倫敦，《RENAISSANCE：A FILM BY BEYONCE》現正在戲院上映！！」

Beyonce打破票房紀錄 另方面，日前以兩個不同造型連環出席首映及慶功派對的Beyonce，其演唱會紀錄片前日於北美正式開畫，而上月30日亦有舉行優先場，結果優先場勁收500萬美元（約3,905萬港元）比預期高，預計開畫3日票房數字將高達2,000萬美元（約1.6億港元），打破湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《最後武士》（Last Samurai）保持了20年的史上12月份最高開畫票房電影紀錄。

除了Beyonce新作之外，吳宇森相隔20年後再闖荷里活的全新動作片《Silent Night》在同晚亦舉行優先場，結果僅收25萬美元（約195萬港元），預計開畫票房將不敵Beyonce新作。