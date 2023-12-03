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余德丞幸會安歷卡
藝人余德丞以主持身份和已掛靴的法國球星安歷卡昨日一同出席活動，吸引大批球迷圍觀。活動上，安歷卡被安排到商場內的一個小型足球場觀賞小朋友足球比賽。中場休息時，他主動走向小球員給予鼓勵，隨後又親自落場與小朋友一起踢波，並從旁作指導，盡顯親和力。
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