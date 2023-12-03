懶理被寸 周杰倫放閃

台灣天王周杰倫近日被饒舌歌手MC HotDog疑似出歌暗寸食老本，引起網民熱議。不過周杰倫一於少理，孖老婆昆凌於社交網放閃晒恩愛，他分享一張鮮花照，雖然未見老婆身影，但他於相中標註了昆凌，並寫道：「天天都是情人節，哈哈。」之後又分享自己打網球的照片，在球場上大展球技，看來未受事件影響心情。