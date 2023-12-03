事隔兩年 難抽離寂寞角色 鄧麗欣「犯賤」 樂做悲劇女主角
女星鄧麗欣（Stephy）前晚現身其主演電影《白晝如焚》優先場，此片剛榮獲福岡旭日國際電影節「特別功績賞」殊榮，是繼於《金雞百花電影節》中得到「年度期待華語電影」後再獲得認可，電影明年3月才上映，對於未上映便獲得好成績，Stephy感到開心，但對懸疑片票房偏向保守。
「好似拍拖分手咁」
Stephy表示拍攝此片時十分辛苦，角色情緒起伏變化大，不過當時正值疫情要隔離21日，隔離日子剛好有助她投入演繹這個寂寞的角色。電影拍攝至今兩年，她自覺尚未抽離角色：「我以為抽離咗，之前喺英國倫敦睇首映時，我全程唞唔到氣，所有畫面返晒嚟，尋日再睇優先場，分享時一講起就忍唔住喊，原來角色影響我幾大。」她自認是「自虐型」兼犯賤，愈辛苦愈想再拍，並說：「就好似拍拖分手，好享受自己係悲劇女主角，作品感動到人，會好有滿足感。」她指平日會靠做運動、冥想減壓，但可能情緒已進入潛意識也不自知，就像重溫早前舉行的演唱會照片時，仍會有依依不捨的感覺。
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