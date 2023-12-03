金剛舊愛梁云菲近日自爆進行俗稱「一線鮑手術」的小陰唇整形手術，稱對手術成果很滿意。她網晒身在診所的照片，並表示手術完全無痛，可令私處變得粉嫩，更化解不少生活上的困擾：「不再容易發炎感染，也不會再摩擦到，穿瑜伽褲也不怕尷尬了。」她還指男友因此心情興奮。