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梁云菲私處整形

梁云菲向來大膽，今次還挑戰為私處做手術。 梁云菲向來大膽，今次還挑戰為私處做手術。
梁云菲向來大膽，今次還挑戰為私處做手術。
金剛舊愛梁云菲近日自爆進行俗稱「一線鮑手術」的小陰唇整形手術，稱對手術成果很滿意。她網晒身在診所的照片，並表示手術完全無痛，可令私處變得粉嫩，更化解不少生活上的困擾：「不再容易發炎感染，也不會再摩擦到，穿瑜伽褲也不怕尷尬了。」她還指男友因此心情興奮。
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