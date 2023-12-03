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高圓圓打扮樸素 探老公班
台灣男星趙又廷正身在重慶拍戲，太太高圓圓近日帶住4歲大女兒探班，有網友於趙又廷所住酒店遇上了圓圓母女，並拍下了短片。當時圓圓披住長髮，打扮樸素，女兒身形又高又瘦，紮起馬尾，全程蹦蹦跳很活潑，該網友更表示母女2人的顏值和氣質十分出眾，從遠處已被吸引。
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