中娛星動：新劇上架 婚變是非跟住嚟 劉詩詩吳奇隆傳正分身家

「小虎隊」全員身陷負聞

怎料，隨着詩詩的《一》劇開播，兩人的感情狀況再度成為話題。無獨有偶，與吳奇隆同為組合「小虎隊」出身的兩名成員陳志朋及蘇有朋，相繼爆出負面傳聞，前者被指疑似在內地逃漏稅，後者則有金融詐騙糾紛，近日有網友在社交網發文指：「陳志朋偷稅，蘇有朋投資虧損，吳奇隆劉詩詩當下婚姻或許不可調和狀態，今年到2025年上半年隨時官宣，看看後續」，即時引起網上熱議，接着有另一網友留言：「小道消息說在分割財產，2022年的時候已經破裂的不可調和」，與劉詩詩和吳奇隆相關的詞條即時登上熱搜，至於兩位當事人則未有就此傳聞作回應。另外，陳志朋昨日發聲明表示收到稅務局最終的決定書，並已補繳稅款，他稱金額沒有前員工所稱的那麼多。