中娛星動：新劇上架 婚變是非跟住嚟 劉詩詩吳奇隆傳正分身家
內地女星劉詩詩與台灣藝人吳奇隆近年屢傳婚變，隨着詩詩主演的劇集熱播，兩人的婚姻狀況再度引起關注，近日網上便瘋傳兩人於2025年會官宣離婚，現正處理財產分配事宜，有關傳聞立即登上熱搜。
劉詩詩與吳奇隆於2015年結婚，婚後育有一子，但近年兩人不時傳出婚變消息，去年詩詩慶祝35歲生日時，由於手上未有佩戴婚戒，因而惹來揣測，更指夫妻兩人因教導小朋友問題已冷戰了3年，及後詩詩與吳奇隆聯合發聲明直斥相關謠言，加上詩詩拍攝劇集《一念關山》時，吳奇隆被拍到往片場探班，才令事件告一段落。
「小虎隊」全員身陷負聞
怎料，隨着詩詩的《一》劇開播，兩人的感情狀況再度成為話題。無獨有偶，與吳奇隆同為組合「小虎隊」出身的兩名成員陳志朋及蘇有朋，相繼爆出負面傳聞，前者被指疑似在內地逃漏稅，後者則有金融詐騙糾紛，近日有網友在社交網發文指：「陳志朋偷稅，蘇有朋投資虧損，吳奇隆劉詩詩當下婚姻或許不可調和狀態，今年到2025年上半年隨時官宣，看看後續」，即時引起網上熱議，接着有另一網友留言：「小道消息說在分割財產，2022年的時候已經破裂的不可調和」，與劉詩詩和吳奇隆相關的詞條即時登上熱搜，至於兩位當事人則未有就此傳聞作回應。另外，陳志朋昨日發聲明表示收到稅務局最終的決定書，並已補繳稅款，他稱金額沒有前員工所稱的那麼多。
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