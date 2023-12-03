娛樂

鄭嘉穎與鐵馬家族唔啱傾？

鄭嘉穎少出席聚會，被網友扯到不和層面上。 鄭嘉穎少出席聚會，被網友扯到不和層面上。
鄭嘉穎少出席聚會，被網友扯到不和層面上。
鄭嘉穎日前出席活動，被問到會否出席老友馬國明婚禮時，他坦言要出埠難以抽時間，豈料此言一出，即被網民揣測，令他與「鐵馬家族」的不和傳聞再升級。有網友提到鄭嘉穎談及近年缺席「鐵馬」聚會時，竟直接以「浪費時間」回應，指一日只有24小時，故會將時間用在更重要的事情上。
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