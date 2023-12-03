12月3日(日)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
12月03日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
鄭嘉穎與鐵馬家族唔啱傾？
鄭嘉穎少出席聚會，被網友扯到不和層面上。
鄭嘉穎日前出席活動，被問到會否出席老友馬國明婚禮時，他坦言要出埠難以抽時間，豈料此言一出，即被網民揣測，令他與「鐵馬家族」的不和傳聞再升級。有網友提到鄭嘉穎談及近年缺席「鐵馬」聚會時，竟直接以「浪費時間」回應，指一日只有24小時，故會將時間用在更重要的事情上。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20231203-1203_00282_054/鄭嘉穎與鐵馬家族唔啱傾？
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc