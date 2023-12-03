與羅孝勇行禮齊變喊包 王丹妮被瘋狂讚靚 幸福又怕醜
女星王丹妮與羅孝勇（Sheldon）上月尾於澳洲補辦婚禮，未幾即返回工作崗位繼續拍戲，直言婚禮與老公均多次感動流淚，又指全日獲瘋狂讚靚，令她感到幸福又怕醜。
王丹妮於婚禮後已火速復工，正身處多明尼加共和國準備拍攝外國電視劇《Coolie》，Sheldon則趁學校假期已返港幫忙湊女。王丹妮未來幾個月忙於拍戲，未能與老公見面，她期望日後有機會補上一個長時間的蜜月旅行。
各方親朋好友遠道而來參加婚禮，包括曾合作電影的團隊、黃溢濠、盧鎮業（小野），廖子妤及高海寧並擔任姊妹團，王丹妮對此表示感謝：「雖然只係補辦婚禮，但感覺上同正式結婚一樣咁幸福，流咗好多開心又感動嘅眼淚，同時好多謝親朋好友特意飛過嚟珀斯，係個相當難忘嘅美好回憶。」
執子之手與子偕老
談到結婚當日行程滿滿，早上先進行傳統中式儀式，下午則在教堂行禮，過程非常感動，王丹妮說：「由媽媽拖住我同行，將我隻手交到Sheldon手中時，大家都已經眼濕濕，聽到媽媽細聲同佢講『丹妮以後交畀你，你要好好照顧佢，我都放心』，然後見到媽媽眼有淚光。當我倆互相對望宣讀誓詞並為對方戴上婚戒時，真係有執子之手與子偕老嘅感覺。」而Sheldon在等待王丹妮步入教堂時，同樣的緊張激動，到講誓言及將婚戒戴到王丹妮手上，已經沒法忍住淚水。王丹妮就表示最浪漫是二人跳舞的部分：「Sheldon全日講咗好多次『你今日真係好靚』、『我老婆真係好靚』、『我真係好幸福』，其實自己聽到都好怕醜，但我都覺得自己好幸福。」
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