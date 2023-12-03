與羅孝勇行禮齊變喊包 王丹妮被瘋狂讚靚 幸福又怕醜

執子之手與子偕老

談到結婚當日行程滿滿，早上先進行傳統中式儀式，下午則在教堂行禮，過程非常感動，王丹妮說：「由媽媽拖住我同行，將我隻手交到Sheldon手中時，大家都已經眼濕濕，聽到媽媽細聲同佢講『丹妮以後交畀你，你要好好照顧佢，我都放心』，然後見到媽媽眼有淚光。當我倆互相對望宣讀誓詞並為對方戴上婚戒時，真係有執子之手與子偕老嘅感覺。」而Sheldon在等待王丹妮步入教堂時，同樣的緊張激動，到講誓言及將婚戒戴到王丹妮手上，已經沒法忍住淚水。王丹妮就表示最浪漫是二人跳舞的部分：「Sheldon全日講咗好多次『你今日真係好靚』、『我老婆真係好靚』、『我真係好幸福』，其實自己聽到都好怕醜，但我都覺得自己好幸福。」