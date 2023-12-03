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利穎怡放天燈 祈願所向披靡
利穎怡入鄉隨俗放天燈，希望新一年順順利利。
藝人利穎怡辭去外景主持一職後甚少現身幕前，不少人猜測她是否引退，為了澄清，她早前不惜拋出事業線𢱑撈！
近日她趁年底到泰國清邁旅遊散心，昨日在社交網晒相開心Share，見她穿上民族服飾放天燈，加上招牌甜美笑容，氣質出眾，她寫道：「滿懷希望就會所向披靡，願所有希望都成真。」
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