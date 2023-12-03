照樣稱霸串流榜！ 姜濤「處刑」MV激咀16秒冇趕客

姜濤與台灣緋聞女友林思廷合演的新歌MV被指挑戰「姜糖」底線，除有身貼身床戲外，更當住大班Fans面前打茄輪逾16秒！雖然隨時激嬲米飯班主，但他依然成為兩個串流平台的大贏家，擊倒隊友Anson Lo及Ian蟬聯「香港最受歡迎歌手」。

男團MIRROR人氣王姜濤第13首歌《岩巉》MV推出至昨日，影音平台的收看次數已突破80萬，成績驕人，卻同時被形容對Fans「公開處刑」，他飾演平行時空的自己，盡展冧女伎倆，除輕吻緋聞女友林思廷（Tammy）秀髮及在床上攬到實外，又在大批「姜糖」面前主動激吻對方。

姜濤今次咀足16秒，MV中的「姜糖」睇得好肉緊，但現實中未見「脫粉潮」，相反，他在兩大音樂串流平台成為大贏家，歌曲《風雨不改》在「香港最受歡迎歌曲排行榜」登上第一名，緊接是他的《Dummy》、《追》、《Dear My Friend,》及《濤》，雄霸十大的頭5名，蟬聯「2023年香港最受歡迎歌手」第一名，而隊友Anson Lo及Ian屈居第二、三，陳奕迅排名第五。

Jer搶先出實體碟 此外，在另一按照累計總播放觀看次數作標準的音樂串流平台的「年度百大熱門歌曲排行榜」中，姜濤於港澳排行榜有9首歌，其中6首更位列十大；至於林家謙佔8首、Ian有7首、張敬軒與Edan、洪嘉豪各有4首；唯一打入「百大」的香港女歌手只有位居60的陳蕾，不少網民對強勢登場的李幸倪未佔一席位感奇怪。

至於Jer在兩大音樂串流平台未有名次，但卻是最先推出實體唱片的「鏡仔」，他宣布推出個人黑膠唱片《I am the I》，當中豪華限定版售價1,599元，比明年1月演唱會的最貴門票貴多119元，優先預購一天已告售罄。