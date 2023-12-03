莊思敏遊泰 激發「事業心」

藝人莊思敏近期轉戰直播帶貨工作，雖然忙為事業搏殺，亦不忘派福利益街坊。她到泰國遊玩期間，穿上鮮黃色比堅尼賣大包，大騷豐滿32C「湯碗胸」及白滑長腿，身材玲瓏浮凸，吸引不少網民激讚：「高等一流身材！人美，身材都一樣美！」、「實在太靚。」更有人抵死說：「事業心好強！」