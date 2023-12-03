寓所漏煤氣着火 關智斌面手二級燒傷

42歲型男關智斌向來以靚仔見稱，怎料因一場「火災」險毀容！前日他在社交網自爆家中漏煤氣，大意之下點火引致煤氣燃燒，令面部和手部二級燒傷，幸好他情急智生用凍水洗面，靚仔樣得以保全。

關智斌（Kenny）在網上自爆兩星期前一個晚上出事，他先報平安：「小弟臉部的二級燒傷……已經完全康復了。」並慶幸事發後做了一個拯救自己的行為：「就是不停不停用凍水洗面，回過神來之後才發現，我的頭髮和眉毛都燒焦了，面部和嘴唇也變得紅紅腫腫。當時真的不知所措也非常驚恐，只記得心跳得很快很快，六神無主了5分鐘才懂得叫車去醫院。」

他指早前出席活動時，有Fans開玩笑以為他做了豐唇手術：「其實當其時就剛好是燒傷了的第二天，但因為主辦方已經為我的行程延期過一次，我覺得有責任把它完成。」他盡量用化妝遮掩傷勢：「經過一星期脫皮，推掉一些工作和SaSa（蔡卓妍）的生日Party，再把燒焦的頭髮剪掉。」

奇迹極速復原 經過專科醫生治療，他於一星期後基本上已康復，覺得是奇迹：「我的復原和新陳代謝速度，自己也感到驚訝。（我覺得跟我每天吃十多粒維他命應該有點關係）再經過這個星期的悉心護理，不停搽藥膏，不停躲開太陽，除了眉毛還未完全長回來之外，Thanks God基本上已經完完全全康復！」本來他想上載剛燒傷後的照片：「稍微想想之後還是不要嚇到你們。」

昨日Kenny透過經理人分享心路歷程：「當時第一時間感到好驚，所以未能及時作出任何反應，隔咗差唔多5分鐘先至回過神來，已經即刻用凍水洗面急救，並叫救護車到醫院。之所以依家先喺社交網分享，係因為唔想大家擔心，等到康復先交代番事件經過，謝謝大家關心。」