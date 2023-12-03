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龍門陣
鍾嘉欣回復靚樣享家庭樂
鍾嘉欣與子女到樂園暢玩，不停影靚相。
藝人鍾嘉欣近日被野生捕獲，原來她與家人返港，日前與好友王君馨見面，更獲網民集郵，但疑因濾鏡太重手，驚變「蛇精女」。而前日鍾嘉欣終於自己甫相透露在港行蹤，分享帶子女到主題樂園的親子照，見她回復自然靚樣，至於身旁的大女Kelly愈大愈靚女，簡直如嘉欣的倒模，鼻及嘴都一模一樣，基因認真強大。
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