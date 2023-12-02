中文台節目表 翡翠台
9:00 明星運動會（PG）
9:55 京都畫報及有法安國
10:25 古城百景
11:00 兩個小生去Camping（PG）
11:55 宣傳易
12:00 香港原味道
12:30 周六聊Teen谷
1:00 午間新聞
1:15 有法安國
1:20 全港歡迎中國載人航天工程代表團大匯演
2:50 煮戰及有法安國
3:20 恐怖真相（PG）
3:55 勁歌推介
4:00 多啦A夢
4:30 Hands Up
5:00 奇妙的動物之動物新紀錄
5:30 櫻桃小丸子
6:00 家鄉至味
6:30 六點半新聞報道
6:55 天氣報告
7:00 新聞透視
7:30 東張西望
8:00 亞洲超星團
9:30 典籍裡的中國
10:45 唱遊大灣區
11:15 晚間新聞及天氣報告
11:30 財經透視
12:00 勁歌金榜
12:15 爭分奪秒（PG）及宣傳易
1:15 東張西望及宣傳易
1:45 香港原味道
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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