戰火陰霾下舉行 尊尼特普減磅襲沙特電影節

以巴衝突令多個頒獎禮取消，唯獨於沙特阿拉伯舉行的《第3屆紅海國際電影節》前晚如期舉行，並吸引多位荷里活紅星出席，其中久未公開露面的荷里活影壇男神尊尼特普（Johnny Depp）亦有驚喜現身出席開幕禮。

之前被指身形脹爆的尊尼瘦身成功，以招牌太陽眼鏡加束髮造型現身，並與在場眾多嘉賓逐一合照。據知今次能夠「請得郁」尊尼，全因他的新作《杜巴利伯爵夫人》（Jeanne du Barry）正是由是次電影節的主辦單位「紅海電影基金」投資。而尊尼之後執導的電影《Modi》亦將由該基金繼續投資。

不過，尊尼罕有現身電影節同時卻傳來噩耗，與他相交30年的英國老牌Punk樂隊The Pogues主音Shane MacGowan前日傳來死訊，終年65歲。他之前因腦膜炎而一直住院，尊尼今年生日時，Shane與妻子曾於社交網站留言祝賀，並讚尊尼歌影兩方面均有才華。如今好友離世，相信尊尼得知後會有很大打擊！

韋史密夫被瘋狂「集郵」 除了尊尼之外，多位紅星包括韋史密夫（Will Smith）、莎朗史東（Sharon Stone）、今屆電影節終身成就獎得主戴安古格（Diane Kruger）、蘇菲亞維嘉娜（Sofía Vergara）、評審主席導演巴茲雷曼（Baz Luhrmann）及韓國男星俞承豪等都有出席，其中韋史密夫最受歡迎，一到場即被大批嘉賓瘋狂「集郵」。