娛樂

林青霞借宿一宵 與甄妮夫婦同床
「大美人」林青霞日前獲頒發金馬獎「終身成就獎」，甄妮透過社交網祝賀，同時憶述當年她拍《楓葉情》時，和丈夫及林青霞3人同床共枕的趣事，指林青霞曾借住她家一晚，笑言：「三人純睡覺一張床，我睡在中間，我老公和她各霸我左右，同床耶！沒事沒事，人生哲學偶爾瘋一回常有的事，嘻嘻嘻，我又高攀了！」
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