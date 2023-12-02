12月2日(六)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
12月02日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
林襄任驗胸證真假
台灣啦啦隊女神林襄日前於台灣出席活動時，被問到有網民將她10年前的舊照和近照做對比，質疑她整容及隆胸，她表示自己有戴牙套矯正牙齒，並展露甜笑：「我的笑容很貴。」至於隆胸之說，她強調自己真材實料，並揚言做得唔怕認，更即場要求女記者上手「驗貨」，結果女記者實測後直指其胸部很有彈性。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20231202-1202_00282_062/林襄任驗胸證真假
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc