台灣啦啦隊女神林襄日前於台灣出席活動時，被問到有網民將她10年前的舊照和近照做對比，質疑她整容及隆胸，她表示自己有戴牙套矯正牙齒，並展露甜笑：「我的笑容很貴。」至於隆胸之說，她強調自己真材實料，並揚言做得唔怕認，更即場要求女記者上手「驗貨」，結果女記者實測後直指其胸部很有彈性。