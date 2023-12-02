中娛星動：提問環節 場面尷尬 周冬雨戀情唔講得 觀眾被搶咪

「三金影后」周冬雨與內地男星劉昊然的緋聞傳得鬧哄哄，然而當事人一直未有表態，近日周冬雨為電影宣傳時，遭現場觀眾當面提問戀情，她依然保持不理會，工作人員亦即時拿走觀眾的咪，場面尷尬之餘，更成為網上熱話。

周冬雨早前被傳與劉昊然因拍攝電影《燃冬》而撻着，事後有指男方一腳踏兩船，謠言滿天飛，惟當事人一直未有正面回應。最近周冬雨與製作團隊現身另一部電影《熱搜》的路演，在現場提問環節中，有觀眾就兩人的戀情發問，而相關片段在網上瘋傳，片中女觀眾問：「熱搜是這一部電影的主題，所以我想問的問題就是很符合這個電影的名字，可能有點冒昧，我先給大家打個預防針，就是我替我的朋友問一下，對應周冬雨老師昨天的熱搜，你跟劉昊然老師這個是真的嗎？」

聽到這個問題時全場立刻起哄，並一片嘩然，但台上未有人回應，主持人連忙說了句：「好，下一位。」來打圓場，其他觀眾立即舉手想提問，但該女觀眾仍然拿着咪說：「好的可惜沒有回覆，但是我已經明白大家的意思了。」身邊工作人員隨即上前拿走她的咪，場面一度尷尬。

遭批玻璃心 事件在網上引發熱議，網民持兩極意見，有人認為觀眾在該場合問跟電影無關的八卦問題既不禮貌又不尊重人：「真的很沒禮貌，一點邊界感也沒有。」、「簡直是對全體創作人員的不尊重，你不尊重那別怪別人無視你。」然而，也有網友持不同意見，大讚女觀眾很敢問，又指因為兩人一直不肯回應才會被問：「問問又怎麼了，有些人太玻璃心。」