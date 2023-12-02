效力無綫16年 感激栽培 黃智雯離巢外闖：I'm Ready！

效力無綫16年的花旦黃智雯，昨日宣布滿約離巢，她感激無綫多年的栽培，承諾今後仍會繼續專注幕前演出，現時先集中排練稍後舉行的美國巡唱，未來動向待適時公布。

港姐出身的黃智雯於無綫打滾多年，半年前傳出不滿一直與視后無緣，心淡萌生去意，準備年底約滿走人。之後智雯一直採拖字訣，至10月初更毫無預警下宣布婚訊，雖然之後智雯仍出埠為無綫拍攝綜藝節目，又性感亮相台慶夜，表面上續約似有轉機，但原來只是假象。去意已決的她昨午於社交網上載一條短片，記載她最後一日揸車返電視城情況，片中智雯亦與一班曾合作過的演員合照，包括陳展鵬、江嘉敏、朱晨麗、姚子羚等。

智雯接受本報訪問時，先賣關子表示未來動向稍後公布，現時首要專心排練「胡說八道會」今個月在美國舉行的巡迴演唱，更說：「我哋幾個好姊妹難得同台表演，所以先將所有心機同時間放喺演唱會度。呢一刻心情雖然係好不捨，但大家放心，我會繼續專注幕前演出工作，演戲始終係我最鍾意嘅工作。」

未來迎接更多挑戰 其後智雯亦於社交網流露不捨之情，她感性留言：「呢一刻，難以用三言兩語形容我嘅心情，百感交集……多謝TVB，多謝呢個地方多年嚟孕育我，栽培我，一步一腳印，踏實地慢慢走到今天～特別多謝遇到嘅每一位監製以及愛錫我嘅台前幕後，能認識到一班好戰友，相遇相知，一起成長互勉，我確實是很幸運！接落嚟嘅新一頁，我期待遇到更多嘅角色，喺不同嘅舞台上，迎接更多挑戰，I'm Ready！」