獨家訪問：朝八晚五撈多瓣 吳浩康地盤打工養家

藝人吳浩康（Deep）上月初宣布與英皇結束20年賓主關係，回復自由身的他早前曾與太太郭思琳鬧矛盾險釀婚變，但仍咬緊牙關，一個人打幾份工養家。他日前就在社交平台分享去地盤開工的影片，日做9粒鐘，能屈能伸，坦言賺多少都是全數奉獻給屋企！

現年40歲的Deep去年與郭思琳奉子成婚，並於今年3月誕下兒子吳尚恩，家庭幸福美滿，Deep肩負養妻活兒的責任。猶記得今年9月，Deep一臉疲憊現身音樂會，自言工作十分忙碌，除了忙着教唱歌，同時還要兼顧工程製作及飲食等生意，為了搵奶粉錢誓言「賺得一蚊得一蚊」，相當上進。

早前Deep因拍攝全家福事宜與老婆鬧矛盾，被郭思琳在網上公審，其後再因歌手鍾達茵向他表示「掛住你」令老婆醋意大發並向鍾達茵開火，險釀婚變，幸好最終破鏡重圓。Deep為照顧妻兒相當拚搏，不但一個人打幾份工，更不介意去地盤做體力活。

老婆嗌心痛 Deep連續數天在社交平台發文，記錄放下歌手身份，獨自乘坐交通工具去地盤開工的日常。他先是分享一段在地盤欣賞日落美景以及收工後在巴士累極入睡的一幕，並寫道：「每日放工都係望住呢個景，令我可以喺繁複、無聊、刻板嘅工作後抖番啖氣。」昨日他再分享「上班過程實錄」，片中見他乘坐港鐵轉小巴到淺水灣一個地盤工作，最後一幕見他頭戴安全帽、一身地盤裝束站在工地上展露燦爛笑容，可見他相當享受勞動後獲得的滿足感。

昨日接受本報訪問時，Deep表示一直有教唱歌，由於成人班主要在晚上才開始授課，所以趁日間的空餘時間去工地學習搭金屬棚架，每日朝八晚五，做足9小時：「因為戶外騷或紅館騷都好，搭台都係搭呢啲架，所以我想搵一樣嘢去發展，又可以賺收入。當然依家搵嘅錢，搵多搵少都係完全畀晒屋企，絕對搵一蚊同搵一億都係為咗頭家。」不過他強調並非轉行，而是做多一行：「12月會演出一個騷，大家如果想搵我拍戲、學唱歌、搭棚都可以直接搵我，因為我係自己接洽工作。1月會開班教唱歌，亦會同團隊合作搞搭棚工程，歡迎大家搵我。」問到他現時月薪有多少？他表示不方便透露，但據知目前地盤金屬工日薪為1,500元，以每月開工20日計算，月薪約有3萬。

對於老公在地盤打工，郭思琳昨日回覆本報時直呼心痛：「份工有危險性，而且又辛苦，佢為頭家咁不顧一切去付出，我點都會支持佢！我成日好感恩老公嘅付出，有時佢放工，我嘅一句問候對佢嚟講已經meant a lot！（覺得Deep對家庭咁好，係咪值100分嘅男人？）淨係佢肯為頭家咁辛苦做嘢，已經earned my respect啦，幾多分都唔夠！」