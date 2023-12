開場時他與歌迷打招呼:「你好呀香港,你哋點呀?」又讚維港夜景美麗。他拿起結他自彈自唱,以一曲《Pick Up The Phone》打頭陣,叫歌迷「識唱一齊唱。」有觀眾自言剛過18歲生日,希望聽到Henry唱出相關的《Eighteen》,他表示:「本來呢首歌唔係歌單之內,但即管唱啦!」他徇眾要求公開兩首未曝光作品,清唱《Good Old Days》,最後以首本名曲《Drunk Text》作結,觀眾依依不捨。