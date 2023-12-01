漫威電影票房陷劣勢 「美國隊長」基斯傳歸隊救亡

漫威（Marvel）新作《Marvel隊長2》（The Marvels）北美票房仆直，未來推出的一系列超英電影亦未被看好，早前就有傳漫威希望找回多位經典角色，如已死去的《復仇者》元祖角色「鐵甲奇俠」及「黑寡婦」回歸力挽狂瀾，近日就有傳另一大熱角色「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）亦有機會回歸，基斯日前受訪時正式回應「歸隊」一事。

基斯周二接受美國廣播公司的清談節目《The View》線上訪問時，回應了有傳他回歸MCU（漫威電影宇宙）的傳聞，他表示：「我睇到呢啲報道，不過呢啲傳聞對我嚟講都係新聞，我都係透過報道先知道。可能每隔幾個月就會有人傳漫威要將羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）、史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）都帶返嚟，所以大家就以為呢班人真係會返嚟。」

不過基斯亦直言永遠不會拒絕回歸MCU，但由於「美國隊長」一角對他非常重要，所以若獲邀會謹慎考慮是否接拍。其實他自9月與葡萄牙女星Alba Baptista結婚後一直停工過蜜月期，早前才在動漫節活動中首次開腔證實已婚，暫時未知何時復工。

DC殺入內地宣傳 漫威告急，死對頭DC超級英雄今年的壓軸超英大作《水行俠與失落王國》（Aquaman and the Lost Kingdom）就準備於12月20日在中國各地公映，前日發行商就宣布導演溫子仁與「水行俠」Jason Momoa將於12月6日開始在內地舉行巡迴宣傳。他們將會到北京、上海、成都及廣州4地宣傳，首站是北京，而Jason只會現身北京及上海首兩站。今次已非Jason首次為《水行俠》到內地宣傳，2018年11月他與導演及女主角安芭赫德（Amber Heard）曾一同到北京宣傳，結果影片在內地大收旺場，開畫首日即刷新DC電影在內地的最高開畫日票房紀錄！