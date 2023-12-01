暢所欲玄：十二生肖運程：鼠

2024甲辰年，甲五行屬木，辰為龍，所以稱為青龍流年。屬鼠的朋友，於青龍之年，運程如何？

吉星將星為大將軍武官。這吉星特別有利藍領工作的人，而白領工作的你，此吉星力量減半，若是管理層的白領，則在權力上有所增加。原因老鼠與太歲老闆子辰半合，易得老闆信任之年，所以權力地位得到好處。

凶星白虎主喪病，屬鼠的朋友於青龍之年，不利去醫院探病，容易受到病毒感染，由於現在探病都會佩戴口罩，已經化解了此凶星。如果屬鼠的朋友家中大窗左邊見到有角煞，或動土與外牆修建，也就是對面大樓的右方，稱為白虎煞，最易出現大病，小心留意。

凶星披頭主頭髮皮層之病，古人不是天天清潔頭髮，所以有披頭這凶星。屬鼠的朋友，如果在頭髮清潔上不佳，會出現相關問題，但以現今香港的生活習慣，此凶星可以不理。

凶星天雄是為陽氣太過而轉陰，所謂一陰生而陽吉退，龍年為水局，到子鼠為陽刃之時，刃是指兵刃見血。凡事和緩不急躁，急躁之氣不過頂，自然不會轉陰，此凶星不會影響到你的心態，情緒也平和，事情自然不會轉凶。這是屬鼠於龍年的大概運程。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅