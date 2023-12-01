樂易玲收餅卡訓話 何依婷「從良」 免做惡妻
無綫小花何依婷（Regina）近日憑台慶劇《新聞女王》演主播「徐曉薇」人氣急升，事業、愛情兩得意的她早前在毫無預警下宣布婚訊，今個月會到外地舉行婚禮。日前她返公司向同事派餅卡，而且相當識做，首張就派給無綫高層樂易玲，對方甫見她即笑說︰「預咗啦你唔請我，你唔請我食餅我就會嬲。」被「兇窒」的Regina嚇到一臉尷尬並耍冧：「咁你依家唔好嬲啦！」隨即相擁。樂易玲續說︰「恭喜佢！做人妻喇，唔好咁惡，好奸㗎！」Regina笑言以後要做「善良角色」。事後她接受無綫娛樂新聞台訪問，表示準備了300張餅卡派給同事：「覺得係開心事，所以買餅卡時都買多啲同同事Share呢個快樂，始終（婚宴）未必請到咁多人。」
另外，前晚一集《新》劇中，Regina因出賣師傅佘詩曼遭當面「問話」，阿佘更叫埋其劇中細妹陳若思（Amber）同場。Amber的造型十足MK妹，她受訪時表示拍攝前有做功課參考「MK妹」穿搭法，並說：「我覺得個髮型好壞，所以每次一紮起個頭，都覺得自己特別反叛。」
陳若思感謝阿佘教戲
談到兇Regina的場口，Amber笑言全靠阿佘幫拖：「場戲有句對白我無論點講都講唔好，阿佘提議我伸直隻腳擋住依婷，唔畀佢出去，加咗後我即刻覺得成件事順咗。」
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