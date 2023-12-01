內地收視女王趙麗穎人氣高踞不下，她不時透過社交網與粉絲互動，並分享生活及工作點滴。繼早前分享全黑的熟女造型後，她日前又再晒出化身微醺小白兔的可愛造型照，只見她擘大精靈電眼襯酒紅色性感小唇，白滑無瑕的肌膚更引來不少粉絲激讚：「好可愛的兔寶寶！」