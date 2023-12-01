台灣女星林志玲上月29日踏入49歲，她於社交網發文感謝網友祝福：「謝謝大家的祝福！我的生日願望真心只有一個，希望身旁的人都健康平安，大家快快樂樂。」更激罕晒出一家三口合照。相中見她雖然以表情符號遮着兒子的樣貌，但將近2歲的兒子已經長得非常高大，手長腳長，目測似3、4歲的小朋友，果然盡得媽媽的長腿基因。