中娛星動：潘瑋柏婚禮放閃 王力宏彈唱送祝福

台灣歌手潘瑋柏前日與太太宣云（Luna）在印尼峇里島補辦婚禮，圈中好友陳妍希、王大陸前女友蔡卓宜都有出席，而王力宏驚喜現身，自彈自唱送上祝福。

潘瑋柏與「中國最美空姐」宣云前日在峇里島補辦婚禮，事前吩咐親友婚禮當日不要上載照片至社交網，保持神秘感。昨日「限時」一過，網上即湧現大批婚禮現場的靚相，可見兩位主角在藍天白雲下舉行浪漫婚禮，晚宴更有煙花環節。已婚3年的他們恩愛如昔，照片中見Luna身穿白紗禮服，深情望實老公，之後再換上中式旗袍拖實老公，露香肩兼大晒事業線。他們又與伴郎伴娘合照，原來內地歌手孟佳有份擔任伴娘，Luna直言：「完美的家，美好的回憶。」

天王嫂被針對 原來台灣歌手王力宏亦有參與婚禮，席上他自彈自唱送上祝福，溫馨甜蜜，現場不少女士都被電暈，爭相要求合照。親身到賀的還有女星陳妍希、王大陸前女友蔡卓宜等，星光熠熠。

不過，潘瑋柏補辦婚禮卻引來粉絲不滿，皆因Luna曾捲入「天王嫂訓練班」疑雲，故身份不獲粉絲認同，網民紛紛湧到潘瑋柏的社交網「洗版」留言「福如東海、壽比南山」以示抗議，以此表達不會祝福偶像新婚快樂，只會祝福他身體健康。