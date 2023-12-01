拍劇通靈遇怪事 余思霆夜驚魂 獨腳戲多咗把聲

藝人余思霆昨日現身為無綫慈善表演綵排，着露臍裝現身的她表示正忙於拍攝新劇，其中涉及通靈情節，她自爆拍攝玩碟仙一幕時遇上怪事！

昨日何廣沛、余思霆及黃美棋等多位藝人到新蒲崗為《歡樂滿東華2023》表演綵排，余思霆受訪時表示現時正拍攝無綫新劇《非份之罪》，劇中演通靈小仙女，並自爆拍攝玩碟仙的情節時遇到怪事：「有日開夜廠拍到一半，盞燈冇啦啦狂閃，又試過收音時錄到有其他聲，我有問收音，但個收音就叫我唔好問！當時得我一個人拍緊嘢，我都好驚，惟有扮冇事。」她又指同時亦有為新劇《企業強人》拍攝，相當忙碌：「真係忙到癲，尋晚拍到凌晨4點收工，連頭都冇洗我就直接瞓覺。」

何廣沛拍床戲全身汗臭味 同場的何廣沛提到有份演出的《新聞女王》收視和口碑俱佳，他開心表示：「Man姐（佘詩曼角色）好勁，喺阿佘帶領下有好嘅成績，同埋雖然內地一早播咗，但都冇影響收視，希望可以keep到台慶頒獎禮攞多啲獎，最希望可以攞『最佳劇集』，因為成個製作都好用心。」提到與佘詩曼的床戲引起網民討論，他自爆：「有網民話個角度出嚟唔係咁fit，話我坐低時個肚腩摺起咗，但其實係人之常情。」問到遭批評可有不快？他表示：「有少少錯愕，可能我少拍呢類鏡頭，經驗唔夠。」又預告下周會有另一場床戲，問到是否很激？他大賣關子：「睇你點睇。」他直言尷尬的是拍攝時全身汗臭味，幸好阿佘聞不到，又指女友冇呷醋。

至於黃美棋透露婚期已定於明年4月，但仍然保持佛系心態，未通知親友，亦未安排影結婚相：「要搞掂請帖先再諗影相，本來想去我哋拍旅遊節目認識嘅地方影，但最後都係香港影。」