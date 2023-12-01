販賣人口嚇退歌迷 周杰倫曼谷騷 跳樓價賣飛

台灣天王周杰倫的巡唱將於本月9日登陸曼谷，門票卻要打折出售，原來不少網民都被頻頻傳出負面新聞的泰國嚇怕，為保自身安全，抗拒前往當地睇騷。另一邊廂的許志安自「安心事件」後一直希望重新出發，將於12月在澳門開騷，惟門票銷售狀況同樣未如理想。

台灣天王周杰倫最近展開全球巡唱，早前有傳天津站的門票開售不足30秒就被秒殺，一票難求。而泰國曼谷站演出將於12月9日開場，惟近日內地傳出門票出現滯銷情況，甚至要以「跳樓價」出售，最便宜的只需500元人民幣（約550港元）就有交易。原來網民對於要前往泰國表示卻步，事關當地今年頻頻傳出人口販賣等相關負面新聞，有人留言直指：「主要是這地方沒有安全感。」不過，門票大減價出售還是吸引到不少歌迷，之前最貴門票售價為9,988泰銖（約2,215港元），現時大幅降價，大批網民留言詢問：「哪裏可以買到打折門票？」

許志安開唱銷情差 另一邊廂，幾乎被「安心事件」摧毀歌唱事業的許志安今個月去澳門開騷，近年他努力洗底，在美國開騷又大搞歌迷會，不過今次澳門演唱會的售票成績卻未如理想，仍有門票可供出售，反觀同樣會於12月在當地開唱的林峯、張敬軒及薛之謙等的門票均已售罄。至於近日在香港樂壇話題性極強的尹光，將於明年2月過大海在澳門開辦個人演唱會，門票將於12月6日開售，售票情況令人期待。