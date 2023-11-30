中文台節目表 翡翠台

9:00 交易現場及深港滬通

9:45 勁歌推介及快樂長門人

10:00 餐餐有宋家及有法安國

10:30 慶餘年及宣傳易

11:35 交易現場

11:45 團圓（PG）及宣傳易

12:45 交易現場及一馬當先惠社會

1:00 午間新聞及區選小百科及有法安國

1:25 流行都市及宣傳易

2:40 交易現場及深港滬通

2:45 食為奴及區選小百科及有法安國

3:50 KERORO軍曹

4:15 交易現場

4:20 櫻桃小丸子

4:50 Hands Up

5:20 星夢頻道

5:50 財經新聞

6:00 榮寶齋及新聞檔案

6:30 六點半新聞報道及區選小百科

7:20 世界觀及天氣報告及一馬當先惠社會

7:30 有法安國及東張西望

8:00 愛．回家之開心速遞

8:30 新聞女王（PG）

9:30 叠影狙擊（PG）

10:30 無窮之路Ⅲ-無垠之疆

11:05 搶食著數特攻隊及環球新聞檔案

11:15 晚間新聞

11:45 新聞檔案

11:50 天氣報告

11:55 新紮師兄續集（PG）

12:55 宣傳易

1:00 東張西望

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

