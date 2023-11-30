感情戲少 無礙交流 佘詩曼讚賞譚俊彥：會想再合作

視后佘詩曼（阿佘）和鄭裕玲昨日一同出席活動，談到重返無綫主演台慶劇《新聞女王》，問阿佘有否特別留意哪位無綫小生？她就點名讚賞譚俊彥相當不錯，並說：「因為大家喺劇入面唔係好多感情線，所以同佢場次唔多，但係我覺得彼此嘅交流同埋感覺係有，所以如果有機會有多啲戲份就OK，會係想再合作嘅人。」

至於工作方面，阿佘仍會繼續飛來飛去到不同的地方，她說：「因為依家唔使隔離，所以會喺屋企住，有需要就會飛到其他地方工作。」

而一向孝順的她，亦因此多了時間陪伴母親：「我得閒都會陪媽咪出席吓啲飯局。（有冇被催婚？）冇呀，已經過咗個階段，同埋媽咪都知道我想要啲咩。」指母親未有安排過相親或介紹男性給她認識。

楊明閃現《新聞女王》 此外，前晚《新聞女王》的驚喜彩蛋位是飾演消防員的楊明閃現火場救出王敏奕，由於楊明全副裝備上陣，只露出一雙眼睛，直到他開聲後才確認是他，網民留言：「得對眼真係好難估，呢啲Crossover好。」雖然戲份不多，但楊明受訪時坦言：「冇所謂，消防員不嬲都係我好想做嘅角色，我哋咩都做，都拍得好開心，嗰場戲喺年頭拍，都拍咗3日。」