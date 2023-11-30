娛樂

迪麗熱巴克羅地亞以舞會友

熱巴以一身民族服翩翩起舞，女人味滿瀉。 熱巴以一身民族服翩翩起舞，女人味滿瀉。
熱巴以一身民族服翩翩起舞，女人味滿瀉。
內地女星迪麗熱巴在綜藝節目《花兒與少年．絲路季》中，於克羅地亞大跳新疆舞，身為「顏值擔當」的她，穿上民族服飾更添味道，被網民讚多了一份自信與從容，加上跳舞時婀娜多姿、熱情奔放，令觀眾看得賞心悅目。她在社交網表示今次是以舞會友，將舞蹈送給克羅地亞的朋友。
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