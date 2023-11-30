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中娛星動：杭州搵銀多阻滯 張栢芝遇停電 被困停車場半粒鐘

栢芝在圈中打滾多年，應變能力極高！ 栢芝在圈中打滾多年，應變能力極高！
栢芝在圈中打滾多年，應變能力極高！
藝人張栢芝早前到杭州工作期間兩度遇意外，直播時突然全廠停電，離開時又因電閘未能開啟，被迫在停車場呆等半小時，最終要出動電鋸才能順利離開！
張栢芝經常內地、香港兩邊飛，早前便到杭州做直播帶貨，由於當晚下暴雨，電力一度中斷，甚至全廠停電，經驗豐富的她未有怯場，即時執生打圓場，在場的工作人員開啟手機燈為她照明，齊心合力完成餘下的15分鐘直播。
手機燈當照明
栢芝經理人Emily在她主理的網上節目《鏡生活》直擊當時情況，見工作人員亮着手機燈圍着栢芝，令原本狼狽的一刻變得浪漫，總算「逆轉勝」！
完成直播後，栢芝與經理人等帶隊離開，怎料因斷電關係，停車場的電閘未能開啟，令一行人被困，其工作團隊即時落車與職員了解。由於被困的不只栢芝一架車，停車場方面找來工程人員前來鋸開電閘，讓一眾被困車輛離開，前後困了大約半小時。栢芝等候期間未有不耐煩，更盛讚大家工作專業，努力去解決問題。
栢芝被困時相當冷靜。栢芝被困時相當冷靜。
栢芝被困時相當冷靜。
直播期間突停電，工作人員即用手機燈照亮栢芝。直播期間突停電，工作人員即用手機燈照亮栢芝。
直播期間突停電，工作人員即用手機燈照亮栢芝。
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