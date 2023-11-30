中娛星動：杭州搵銀多阻滯 張栢芝遇停電 被困停車場半粒鐘

藝人張栢芝早前到杭州工作期間兩度遇意外，直播時突然全廠停電，離開時又因電閘未能開啟，被迫在停車場呆等半小時，最終要出動電鋸才能順利離開！

張栢芝經常內地、香港兩邊飛，早前便到杭州做直播帶貨，由於當晚下暴雨，電力一度中斷，甚至全廠停電，經驗豐富的她未有怯場，即時執生打圓場，在場的工作人員開啟手機燈為她照明，齊心合力完成餘下的15分鐘直播。

手機燈當照明 栢芝經理人Emily在她主理的網上節目《鏡生活》直擊當時情況，見工作人員亮着手機燈圍着栢芝，令原本狼狽的一刻變得浪漫，總算「逆轉勝」！

完成直播後，栢芝與經理人等帶隊離開，怎料因斷電關係，停車場的電閘未能開啟，令一行人被困，其工作團隊即時落車與職員了解。由於被困的不只栢芝一架車，停車場方面找來工程人員前來鋸開電閘，讓一眾被困車輛離開，前後困了大約半小時。栢芝等候期間未有不耐煩，更盛讚大家工作專業，努力去解決問題。