梁釗峰以歌訴遺憾 陳凱詠半出櫃：對女仔更心動！

歌手陳凱詠對性傾向態度開放，直認男又得女又得，特別女性更容易令她心動，透露正尋覓靈魂伴侶，暫無意宣布「出櫃」，但已得到家人的認同和支持。

陳凱詠（Jace）剛與拍拖3年的新晉導演陳健朗分手，她昨日和梁釗峰以粉紅大使身份現身同志活動，Jace直言對性傾向持開放態度，還試過錫女仔，指女性更容易令她有心動感覺：「我係一個喜歡多元嘅人，世界唔止黑同白，係彩色的。（是否想趁此宣布『出櫃』？）我都唔知，一直以來都係同男仔拍拖，未經歷過同女仔拍拖，性別之外，靈魂更緊要。（有冇同屋企人講過？）有玩票性質同父母講過，佢哋覺得冇所謂。」自言正處於尋覓階段，不需急於下定論，認為敢於尋找自己最重要。自爆曾有男同志向她表白，因當時年紀小，未搞清楚對方當她是男是女，最後未有接受。

唔學隊友搞「突襲」 釗峰透露在家人和朋友中也有同性戀者，明白這是很平常的事，必須互相尊重，指很多不同性傾向的人不敢走出來，更不敢向家人透露真實感受，他說：「如果大家都視此為普通不過嘅事，社區氣氛好，就可以令佢哋勇敢去愛，因為愛係無價。」他透露正籌劃4首以「愛情遺憾」為主題的歌曲系列，講述過往的遺憾，笑指愛情遺憾很慘，但非全是自身故事。釗峰透露現時單身，講到組合C AllStar隊友King（吳崇銘）突然宣布已婚兼生仔，釗峰笑言：「佢一嚟就宣布有細路，幾得意。（你都會咁做？）我會覺得等感情穩定先同大家講，恐防有變卦。」