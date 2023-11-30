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郭珮文出術晒「半球」

郭珮文看似收起「大騎樓」，其實有玄機。 郭珮文看似收起「大騎樓」，其實有玄機。
郭珮文看似收起「大騎樓」，其實有玄機。
「大騎樓」港姐郭珮文身材出眾，不時豪晒絕頂曲線。早前於台慶夜贏得42萬存款大獎的她，未知是否財多「封胸」，日前在深水埗出席香港時裝設計師協會舉辦的Fashion Show時，罕有收起事業線，但其紅色連身裙原來暗藏玄機，當她合上眼沉醉於搔首弄姿時，「南半球」奪裙而出，認真蠱惑。
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