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林夏薇玩夠 返港拍劇
林夏薇（左）與楊茜堯（右）為新劇排戲。
視后林夏薇早前在美國洛杉磯得獎，之後與丈夫乘私人飛機遊埠，玩得相當盡興。原來她近日已返港，低調地與復出回巢拍劇的楊茜堯合體，相信已準備好為新劇《黑色月光》開工。落選港姐陳曉彤在社交網分享照片，採訪正在排戲的林夏薇和楊茜堯，2人笑容滿面、神采飛揚，明顯狀態大勇。
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