娛圈單打：火辣索女做導師 後生遙遙憑乜先

《亞洲超星團》日前首播，贏得不俗收視，參賽者個個唱跳實力有番咁上下，就連「三等星」似乎都比香港「頂流」優勝。不過，參賽者表現留待下回分解，今次先同大家講吓唯一女導師──程瀟。

呢位索女只有25歲，香港觀眾對她略有印象，皆因早前內地瘋傳假新聞，言之鑿鑿指她被影帝梁朝偉日本藏嬌，仔都生埋。原本偉仔嘉玲兩公婆對此一笑置之，點知愈傳愈烈，搞到偉仔忍唔住罕有發聲，痛斥係惡意造謠，傳聞始告平息。之但係，在港知名度不高的程瀟卻因禍得福，廣受談論。

今次《超星團》竟然由她擔當導師，外界都驚訝，年紀輕輕的她有甚麼了不起？如何能夠跟韓流天王Rain平起平坐？原來她早在2016年已在南韓出道，為女團「宇宙少女」WONDER組成員。跟鹿晗、吳亦凡一樣，經過韓流洗禮，聲價百倍，她此後集中在內地發展，歌影視和綜藝都有涉獵，知名度頗高，直到今年3月約滿，正式退出宇宙少女 。

她身形修長，身材火辣，跳起舞來有姿勢有實際，十分吸睛，可見她擔上導師，確有個人實力。被形容為「人間芭比」，美貌毋庸置疑，但老實說，她靚得十分工整，跟千人一面的「網紅臉」分別不大。觀乎其初出道的樣子，跟現在有頗大分別，唔通真係女大十八變？

今年演出內地綜藝騷《中餐廳》，遠赴匈牙利拍攝，與台灣男神許光漢互動自然，俘獲一眾「CP粉」；同行還有黃曉明，這位叔叔亦被「人間芭比」電力攻陷，瘋狂舉機拍攝「細姪女」，嘿嘿嘿。