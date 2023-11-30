陳偉霆「絕情」：我唔風流！ 周秀娜謝票唔嫌多 樂做三級女星

周秀娜前晚身穿透視裙若隱若現亮相，成為全場焦點！適逢下月2日是張家輝59歲生日，大會特別送上蛋糕為他提早慶祝，家輝自爆剛得知《爆》片被列為三級，笑說：「今次係我第一次演三級片，進身三級片演員。」對於變成「三級女星」，周秀娜與梁洛施（Isabella）均表示不介意，周秀娜透露已收到消息要謝票：「如果套戲反應好，跑多啲都冇所謂，最緊要大家鍾意。」

張家輝唔問感情事

陳偉霆透露剛過去的生日開直播與Fans度過，又否認有外籍女友及緋聞女友何穗：「講到我咁花心，咁樣搞唔掂，講番電影啦！」家輝笑言不清楚陳偉霆是否單身：「講何穗又聽過喎！不過我又冇同佢談論呢啲，係佢私生活，咁人不風流枉少年。」陳偉霆即反駁：「我唔風流！」提到舊愛蔡卓妍所屬的Twins快將舉行演唱會，會否入場支持？他說：「你哋真係好鍾意問呢啲問題，唉！希望佢哋演唱會大賣，睇新聞知道反應好好，好多人買唔到飛。」