中文台節目表 翡翠台
9:00 交易現場及深港滬通
9:45 勁歌推介及快樂長門人
10:00 餐餐有宋家及有法安國
10:30 季節限定秋冬及宣傳易
11:35 交易現場
11:45 團圓及宣傳易
12:45 交易現場及一馬當先惠社會
1:00 午間新聞及區選小百科
1:20 有法安國及流行都市及宣傳易
2:40 交易現場及深港滬通
2:45 食為奴及區選小百科
3:45 有法安國及KERORO軍曹
4:15 交易現場
4:20 櫻桃小丸子
4:50 Kiki&Nuna知識寶庫
5:00 全港歡迎中國載人航天工程代表團大滙演（直播）及新聞檔案
6:30 六點半新聞報道及區選小百科
7:15 世界觀及天氣報告
7:25 有理說得清及一馬當先惠社會
7:30 有法安國及東張西望
8:00 愛．回家之開心速遞
8:30 新聞女王（PG）
9:30 叠影狙擊（PG）
10:30 通靈之王2（PG）
11:05 娛樂頭條及環球新聞檔案
11:15 晚間新聞
11:45 新聞檔案及天氣報告
11:55 新紮師兄續集
12:55 宣傳易
1:00 東張西望
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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