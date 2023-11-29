中文台節目表 翡翠台

9:00 交易現場及深港滬通

9:45 勁歌推介及快樂長門人

10:00 餐餐有宋家及有法安國

10:30 季節限定秋冬及宣傳易

11:35 交易現場

11:45 團圓及宣傳易

12:45 交易現場及一馬當先惠社會

1:00 午間新聞及區選小百科

1:20 有法安國及流行都市及宣傳易

2:40 交易現場及深港滬通

2:45 食為奴及區選小百科

3:45 有法安國及KERORO軍曹

4:15 交易現場

4:20 櫻桃小丸子

4:50 Kiki&Nuna知識寶庫

5:00 全港歡迎中國載人航天工程代表團大滙演（直播）及新聞檔案

6:30 六點半新聞報道及區選小百科

7:15 世界觀及天氣報告

7:25 有理說得清及一馬當先惠社會

7:30 有法安國及東張西望

8:00 愛．回家之開心速遞

8:30 新聞女王（PG）

9:30 叠影狙擊（PG）

10:30 通靈之王2（PG）

11:05 娛樂頭條及環球新聞檔案

11:15 晚間新聞

11:45 新聞檔案及天氣報告

11:55 新紮師兄續集

12:55 宣傳易

1:00 東張西望

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

