YOSHIKI率韓團辣㷫《MAMA》

一連兩晚在日本東京巨蛋舉行的韓國盛事《MAMA音樂頒獎禮》昨日開鑼，女歌手Somi擔任主持，出道20周年的韓團東方神起獲頒「最出色演出者」，他們首度表演新歌《Down》，又與同門師弟RIIZE演繹經典歌曲《Rising Sun》。

日本樂隊X JAPAN隊長YOSHIKI勇奪「最喜愛國際藝人」，他與韓團TOMORROW X TOGETHER（TXT）成員姜太顯與休寧凱、BOYNEXTDOOR成員Jaehyun、RIIZE成員Anton與ZEROBASEONE（ZB1）成員韓維辰演繹名曲《Endless Rain》。而RIIZE與ZB1同獲「最喜愛新人」，ZB1又與防彈少年團（BTS）、TXT、ENHYPEN、林英雄、ATEEZ、NCT DREAM、Stray Kids、Seventeen及TWICE一同奪得由全球粉絲票選的「Worldwide Fans' Choice」，當中票數最高的BTS成為「Worldwide Icon of the Year」得主；而日本男團INI與韓國女團Kep1er分別贏得「最喜歡亞洲男、女團」。