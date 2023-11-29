《第48屆報知映畫賞》 橫濱流星開齋稱帝 綾瀨遙脫「毒」膺影后

日本報章《報知新聞》舉辦的《第48屆報知映畫賞》，昨日率先公布得獎名單。近期連番票房失利的日本國民女星綾瀨遙，吐氣揚眉勇奪最佳女主角，27歲型男橫濱流星則首度稱帝。

38歲的綾瀨遙入行以來在日劇界成績亮眼，但於影壇一直代表作欠奉，更慘被封「票房毒藥」，今次終憑與男神木村拓哉合演的古裝片《THE LEGEND & BUTTERFLY》及扮演大正時代女特務的《Revolver Lily》吐氣揚眉！她感慨辛苦終於有回報，開心說：「艱辛的拍攝回憶就像走馬燈閃過，想對自己說『辛苦了，綾瀨遙，你真的很努力』。」

去年憑電影《流浪之月》奪得最佳男配角的橫濱流星，今年再上層樓，憑扮演失意拳手的《最後的怒放》及以「能樂」為題材的電影《Village》，勇奪入行以來首個影帝殊榮，他說：「想着有天要以最佳男主角得主的身份回來，想不到這麽快就能實現，內心滿是感謝。」

二階堂富美贏女配 女星滿島光的導演前夫石井裕也，所執導的電影《月》橫掃3獎成為大贏家，包括最佳電影，同片的磯村勇斗及二階堂富美分別當選最佳男、女配角；《哥斯拉-0.1》的山崎貴成最佳導演；《祈憐之歌》女主角AiNA THE END則榮膺最佳新人，頒獎禮將於下月初舉行。