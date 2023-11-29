暢所欲玄：龍年生肖開運錦囊：羊、猴、雞

羊：

★事業走勢上揚，宜進一步催旺四綠文昌星。★財運屬緩慢進步，不妨選擇中長線投資。★女性貴人助力特別大，遇有困難宜多向女性求助。★新一年容易因金錢轇轕而反目，不宜合作投資，帳目亦要分明。★外遊時有機會遇上輕微意外驚嚇，建議購買旅遊保險，以策萬全。

猴：

★事業發展如虎添翼，不妨佩戴脈輪晶石手串進一步加強運勢。★龍年有利讀書或考試，任職大機構者不妨參加考核。★疑慮較多之年，日常不宜探病問喪或到僻靜之地，多出席喜慶場合更佳。★官非運較重，必須注意合約條款，也最好加以化解流年三碧是非星之方位。★肖鼠者為自己的三合生肖，龍年助力更大，不妨多加合作。

雞：

★事業發展順遂，任職紀律部隊或大型機構的管理階層有望更上一層樓。★歲合之年易有新合作機會，惟容易「吉中藏凶」，凡事宜有周詳計劃。★家宅及健康不穩之年宜主動裝修家居，亦不妨擺放白玉葫蘆。★流年桃花暢旺，有利人緣及銷售工作，但慎防因霧水情緣而引致桃花破財。★「小耗」星入主難免開支增加，建議把部分回報化作實物保值。

堪輿學家麥玲玲師傅