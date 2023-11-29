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劉詩詩出新劇 胡歌幫手谷
內地女星劉詩詩的新劇《一念關山》昨日上架網上平台，大批粉絲到其藝人好友胡歌、倪妮等的社交網留言，要求各藝人幫手催谷，胡歌率先力撐劉詩詩轉發的宣傳post，而曾與劉詩詩合作劇集《步步驚心》的「十三爺」袁弘等亦相繼轉發宣傳。網友又到劉詩詩丈夫吳奇隆的社交平台表示：「帶步寶給步寶媽宣傳一下。」
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