劉若英31場巡唱落幕

台灣歌手劉若英的《飛行日巡迴演唱會》去年底由台北小巨蛋開始，至日前內地西安舉行2023年的壓軸場，至今已走勻23個城市開足31場，日前於西安站時，她有感而發：「剛一上台，心裏特別激動，之後將休息一段時間，所以上台有點不捨，今天我們都盡全力把好的一面呈現。」場面感人。