王祖藍擔心：唔准再抱囡 李亞男生日前夕 頸椎出事急送院

藝人李亞男日前39歲生日，其夫王祖藍原定為她安排一個泰國之旅慶生，不過生日前夕李亞男突然頸椎出事，連旅行都要取消，並急急送院。王祖藍推着坐在輪椅上的她入院，片中見她已「硬晒」坐在輪椅上，一郁便頸痛，嚇得王祖藍不時叫她別動，又表示：「我都不敢祝你年年有今日，歲歲有今朝！」當時間踏入凌晨12時迎來李亞男生日，兩公婆仍在醫院等候接受治療，王祖藍憂心提點太太：「先止痛，然後回家不要再這樣看手機，畫畫的時候，墊着這隻手，不要再抱寶寶，兩個都很重，不要再抱了。」最後，兩人只可午後吃飯慶生。