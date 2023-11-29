王祖藍擔心：唔准再抱囡 李亞男生日前夕 頸椎出事急送院
藝人李亞男日前39歲生日，其夫王祖藍原定為她安排一個泰國之旅慶生，不過生日前夕李亞男突然頸椎出事，連旅行都要取消，並急急送院。王祖藍推着坐在輪椅上的她入院，片中見她已「硬晒」坐在輪椅上，一郁便頸痛，嚇得王祖藍不時叫她別動，又表示：「我都不敢祝你年年有今日，歲歲有今朝！」當時間踏入凌晨12時迎來李亞男生日，兩公婆仍在醫院等候接受治療，王祖藍憂心提點太太：「先止痛，然後回家不要再這樣看手機，畫畫的時候，墊着這隻手，不要再抱寶寶，兩個都很重，不要再抱了。」最後，兩人只可午後吃飯慶生。
戴頸箍切蛋糕
接受治療後，李亞男暫時需要戴上頸箍，但終可與兩個寶貝女兒一同切生日蛋糕，也令她甜到入心，直指今個生日「特別」又難忘。細女Hayley則搞笑表示：「媽咪長高喇！」她即耍手表示：「不要再高啦，我再高這頸椎又有問題了！」王祖藍亦搭一句笑說：「你再高就看不到我！」
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